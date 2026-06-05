La Coroieni – două proiecte transfrontaliere și alte două la CNI

Comuna Coroieni se pregătește pentru implementarea a două proiecte transfrontaliere. Unul e cu vecini din Ucraina, pentru cumpărare de utilaje. Altul e cu Slovenia, pentru produse tradiționale, ambele făcute cu o asociație ADI din Chiuiești, județul Cluj!

Primarul Gavril Ropan ne spune că are în pregătire și două investiții prin CNI, un cămin cultural-sportiv cu două bazine școlare de înot. Cu bibliotecă și sală de festivități, în același complex de lângă Primărie. Un alt proiect CNI se referă la un hotel pentru tabere școlare, ce va fi amplasat la mănăstirea Dealu Mare.