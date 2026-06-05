Miorița, Fefeleaga și PăsăriLățiLungilă făceau ordine-n țară

Se făcea că așa ca-n vis, ba poate așa ca-n viață, s-au amestecat poveștile, ca planurile politic-administrativ-social-cultural. Și ne-am trezit cu o cârdășie în care Făt Frumos e în aceeași bancă (parlamentară chiar) cu Spânul, cu Meșterul Manole, cu Pintea și cu omul Roșu. Mai ales cu Omul Roșu cel nou, recent revenit de pe băncile de formare TikTok. Ce fac ăștia, cei de mai sus, cu Țara?

O comedie. Eternul nostru haz de necaz se reactivează. Doar am râs de drona din Galați, putem râde de orice. Se succed știrile reale/false, bune/rele de om cu pomul cel cu mere de aur nu se mai înțelege. Însuși Calul lui Prâslea a renunțat să mai analizeze. În viață, însuși Băsescu a spus că Tomac, propriul său pupil, nu e bun de prim-ministru tehnocrat. Sau ce. Între timp, șeful Armatei Române umblă la DNA să explice angajări de pupile. Alte pu-pile. Între timp, uite știre importantă, UE zice că nu mai dă subvenții de la un hectar de teren în sus, ci de la două. Se schimbă major datele problemei, nu? Dar noi, cu ochii pe Tomac. Mai bine am fi pe familia regală a Emiratelor Arabe, care au primit din România peste 71 milioane de euro subvenții agricole UE… pe terenurile ce le dețin aici! Știre pierdută? Ba chiar dosită.

Un producător român de drone ne liniștește, zice că are în lucru o dronă ce poate doborî Geranul rusesc. Da, până îl termini, e una de se numește P1Sun, are nume „haios” la ucraineni și funcționează de le cumpără țările arabe la bax! Noi, patrioți, așteptăm să fie gata a noastră. În Mitropolia Basarabiei e un scandal sexual care parcă n-ar fi atât de mare cât e de umflat, e undeva la mijloc o miză pe care o s-o înțelegem ceva mai încolo. Altă știre reală: sute de oameni pe lista de disponibilizări la Dacia Renault. Dar noi avem alte priorități. Între timp, Bulgaria, cea cu „experimentul euro” atât de reușit, trece la austeritate și reduce cu 10% cheltuielile cu salariile în sistemul de Stat. Noi? Turul 2 ânapoi. Totul ânapoi! Grecia are 800.000 de case nelocuite și face o strategie să le dea tinerilor, turiștilor, investitorilor. Noi avem mult mai multe, spre 2 milioane. Nu-s în nicio strategie, nici măcar în aia „de marketing” cu casele la 35.000 de euro. Deși zău că se potriveau. Casă părăsită cu teren agricol de 50 de ari, de reabilitat. Dar noi suntem patrioți până în prăsele. Nimic nu ne deturnează de la calea noastră care ar fi fost ea europeană, că ne plac marketurile, autostrăzile, fotovoltaicele, buda-n casă, apa la dispoziție, ba caldă. Dar nouă nu ne comandă nimeni, uite cum fac rușii! Nimeni nu le comandă! Decât chinezii. Și indienii un pic. Iar la nivel de om simplu, ești liber să alegi între pușcărie și linia întâi, democrație pură! Au tătuc așa cum visăm noi, de la Decebal încoace, la Mihai Vitezul la Cuza – pe care l-am trădat și trimis în exil? La fel ca pe Cioran, Ionesco, Brâncuși, Caragiale, Nicolae Titulescu, regina Maria, Sergiu Celibidache, Nicolae Bălcescu. Alexandru Ioan Cuza.

Dar să nu ne mai lamentăm. Avem și bune, cu toată panoplia de arătări și de antieroi din basmele noastre. Ce dacă Prâslea complotează cu Muma Pădurii, ce dacă Păcală face legi în Parlamentul României, cu Omul Roșu? Uite, cititorii noștri cei haioși au descoperit, printre șantierele băimărene, o veche promisiune electorală: cică buda din spatele Centrului Vechi nu e viitorul metrou băimărean, ci intrarea în Tunelul de sub Gutâi. Săru mâna pentru informație! Post-Scriptum-Scuze pentru ilustrarea cu AI, dar era prea bună, prea ca la (noi în) țară…