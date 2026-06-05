Optimizarea lucrărilor pe bd. Independenței din Baia Mare

Primăria Baia Mare a convocat, zilele acestea, pe bulevardul Independenței, la aceeași masă, reprezentanții instituției, constructorul responsabil de proiect, administratorii rețelelor edilitare și proprietarii de terenuri.

Asta deoarece este în lucru un PUZ care va reglementa această zonă și autoritatea locală a dorit să se asigure că se duc rețelele până la limita proprietăților înainte de a se finaliza proiectul, că accesele către proprietățile private sunt clarificate și că se ține cont de propunerile avizate în Comisia de Sistematizare a Circulației. Asta să nu mai existe situații ca, după finalizarea lucrărilor de modernizare, să se trezească, iar unii că au de spart drumuri să se racordeze la rețele.