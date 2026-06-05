Păcănelele, interzise pe raza orașului Borșa

Consiliul Local Borșa a adoptat, în 3 iunie, hotărârea prin care activitățile de jocuri de noroc de tip „păcănele” sunt interzise pe raza orașului. Timp de trei luni, acest proiect s-a aflat în dezbatere publică, iar vocea comunității a fost clară și puternică.

Astfel, peste 90% dintre borșenii care și-au exprimat opinia au susținut eliminarea acestui fenomen care a distrus familii, a alimentat dependențe și a afectat grav viața multor oameni. Acum, interesul comunității a învins interesele industriei jocurilor de noroc. „Mulțumesc tuturor celor care au susținut acest demers și consilierilor locali care au votat în unanimitate pentru adoptarea hotărârii. Borșa transmite un mesaj ferm: sănătatea socială, siguranța familiilor și viitorul tinerilor sunt mai importante decât profitul obținut din dependență”, a spus Ion Sorin Timiș, edilul din Borșa.