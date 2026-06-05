Podul din Satu Nou de Jos intră în reconstrucţie

Autorităţile maramureşene împreună cu primarul comunei Groşi, Florin Boltea, au vizitat recent drumul provizoriu de legătură realizat pentru perioada în care podul de la ieșirea din Satu Nou de Jos va fi demolat și reconstruit. Pentru participanții la trafic urmează o perioadă dificilă, pentru că lucrările se execută pe unul dintre cele mai circulate drumuri județene de la intrarea în municipiul Baia Mare.

„Printr-o alocare financiară făcută de Consiliul Județean Maramureș către Primăria Groși și prin colaborarea cu Societatea Drumuri și Poduri Maramureș, s-a realizat în aproximativ două săptămâni un drum provizoriu de ocolire, pietruit și suficient de lat, pentru ca două mașini să poată circula în siguranță una pe lângă alta. Acest drum va prelua circulația în momentul în care podul va intra efectiv în reconstrucție, la începutul lunii iulie”, a informat şeful administraţiei maramureşene, Gabriel Zetea.

Proiectul este împărțit pe două mari tronsoane: Baia Mare – Satu Nou de Jos – podul de la Cătălina, unde lucrează societatea ARL, aceeași care a realizat și pasajul de la Italsofa; de la Cătălina spre Coaș, unde lucrează societatea OPENTRANS. În paralel, pe același amplasament se desfășoară și lucrările de apă și canalizare realizate de SC VITAL SA, prin constructorul DIMEX. Şantierul este într-o fază avansată în Satu Nou de Jos. În aproximativ două săptămâni, de la podul din Satu Nou și până spre pasajul de la Italsofa, oamenii vor începe să circule pe asfalt nou. Lucrări dificile vor fi pe panta spre Cătălina. „Testele tehnice au arătat că terenul de sub fundația drumului nu are rezistența necesară pentru trafic greu. Tocmai de aceea s-a luat decizia excavării complete a terenului, la o adâncime de aproximativ 5-6 metri, și înlocuirea lui cu material de fundare corespunzător. Este o lucrare complexă, care va dura aproximativ o lună și jumătate, dar absolut necesară pentru ca drumul să reziste ani de zile”, a mai spus Gabriel Zetea.

Investiția este finanțată prin Programul „Anghel Saligny”, prin Ministerul Dezvoltării. Consiliul Județean Maramureș trebuie să asigure o cofinanțare importantă pentru continuarea lucrărilor.