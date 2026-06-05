Start la zborurile spre destinații de vacanță direct din Baia Mare

Au început zborurile din Baia Mare spre destinațiile de vacanță. Astfel, vor fi 5 curse charter spre Antalya, Creta și Hurghada, direct de pe Aeroportul Internațional ”Maramureș”.

Astfel, de acum încolo, pe lângă cele 6 curse săptămânale TAROM pe ruta Baia Mare – București, vom avea și 5 curse charter către destinații de vacanță apreciate de turiști după cum urmează:

– LUNI – Baia Mare – Antalya (Tailwind Airlines);

– MIERCURI – Baia Mare – Hurghada (Nesma Airlines);

– JOI – Baia Mare – Antalya (TAROM) și Baia Mare – Heraklion – Creta (Sky Airlines);

– VINERI – Baia Mare – Antalya (Corendon Airlines).

”Fiecare cursă nouă înseamnă mai mulți pasageri, mai multă vizibilitate pentru Maramureș și o conectare mai bună a județului nostru cu lumea. În același timp, am transmis foarte clar conducerii Aeroportului Internațional Maramureș că aștept performanță, profesionalism, muncă și implicare. Consiliul Județean Maramureș susține această instituție cu un buget important pentru că avem un singur obiectiv: servicii cât mai bune pentru pasagerii care aleg să zboare de pe și spre aeroportul nostru. Aeroportul Maramureș este poarta de intrare și de ieșire a județului nostru, prima impresie pentru cei care ne vizitează și legătura directă dintre Maramureș și restul lumii. Sunt convins că prin seriozitate, investiții și muncă susținută putem transforma Aeroportul Internațional Maramureș într-un aeroport modern, eficient și demn de potențialul acestui județ minunat”, a spus Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș.