Un nou centru pentru copiii din Ieud, aproape finalizat

La Ieud este aproape de finalizare Centrul de zi destinat copiilor aflați în risc de abandon școlar.

E vorba despre o investiție de aproximativ 1,6 milioane de lei, realizată prin PNRR, prin care o clădire veche a fostei școli a fost reabilitată complet și transformată într-un spațiu modern și extrem de necesar pentru comunitate. „Acest centru va avea un rol foarte important pentru zeci de copii din Ieud, în special pentru acei copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate și care au nevoie, poate mai mult decât oricine, de sprijin, atenție și îndrumare. Aproximativ 40 de copii vor beneficia aici de activități educaționale, sprijin după școală și de implicarea profesorilor și voluntarilor care îi vor ajuta să nu abandoneze educația și să simtă că nu sunt singuri”, a precizat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.