Baia Mare a găzduit întâlnirea Uniunii Consulilor Onorifici din România

Sala Millenium din cadrul Primăriei Baia Mare a găzduit ieri întâlnirea Uniunii Consulilor Onorifici din România, eveniment organizat în municipiul reședință de județ la inițiativa Consulului Onorific al Republicii Moldova la Baia Mare, Florentin-Nicolae Tuș.

”Este pentru noi o mare bucurie că am putut organiza această întâlnire a conducerii Uniunii Consulilor Onorifici din România la Baia Mare. Avem prezenți președintele, vicepreședintele și membrii boardului de conducere al uniunii. Apreciez în mod deo­sebit deschiderea autorităților care au oferit un cadru special pentru această întâlnire. Practic este o întâlnire de cunoaștere a activităților uniunii, de stabilire a unor legături între autorități și membrii uniunii. Uniunea este o structură înființată în urmă cu mai bine de 10 ani, o structură mare ca număr de membri”, a declarat Florentin Tuș.

Invitații la eveniment au vorbit despre perioada dificilă prin care trece nu doar țara noastră, ci întreaga Europă.

”Întreg climatul economic din Europa trece prin anumite dificultăți, deci implicit și în România se văd aceste rezultate ale așezării unor plăci tectonice în materie economică. Trebuie să rămânem pozitivi, pentru că întotdeauna se găsesc soluții. Românii sunt un popor inteligent și creativ. Aceste relații între state sunt extrem de importante. Uniunea Europeană este o construcție creată pentru a aduce prosperitate și cred că România simte acest fapt. Europa este un spațiu economic mult mai prietenos și mai dinamic mai ales pentru țări care au nevoie de sprijin. Și în Baia Mare vedem numeroase șantiere prin Programul Național de Redresare și Reziliență”, a declarat av. Dr. Mihai Ferariu, consul onorific al Marelui Ducat de Luxemburg la București.

Pe agenda evenimentului s-a aflat o întâlnire cu reprezentanții autorităților locale și județene, care au prezentat proiectele de investiții din Baia Mare și Maramureș, iar apoi a urmat o vizită la un obiectiv economic reprezentativ din județ.