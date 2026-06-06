Cursuri gratuite de calificare oferite de ASSOC

ASSOC dă startul la noi programe de formare profesională dedicate persoanelor necalificate, prin proiectul „Soluții personalizate pentru o ocupare durabilă”. Scopul acestor cursuri este acela de profesionalizare a forței de muncă și de sprijinire a integrării durabile în muncă, cu beneficii reale atât pentru participanți, cât și pentru comunitate.

În perioada următoare vor începe programele de formare:

Tâmplar manual / artizanal – 360 ore, 2 serii x 11 participanți; Confecționer-asamblor articole din textile – 60 ore, 10 serii x 14 participanți.

„Se pot înscrie persoane adulte cu vârsta între 18 și 64 ani, care au un nivel redus de educație sau calificări care nu mai sunt cerute pe piața muncii și care își doresc o calificare nouă sau recalificare profesională. Pentru participarea la aceste cursuri sunt necesare minimum studii gimnaziale. Participanții vor fi selectați în urma unei evaluări a aptitudinilor practice și a potențialului de adaptare la cerințele ocupației”, au punctat oficialii asociației.