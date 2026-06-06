În curând vom putea circula pe Pasajul de la Clubul Văcarilor

În scurt timp, circulația la Pasajul de la Clubul Văcarilor va fi deschisă. Potrivit conducerii Primăriei Baia Mare, acest lucru ar fi posibil chiar de săptămâna viitoare.

”S-a așternut ultimul strat de asfalt, cel de uzură la pasajul de la Clubul Văcarilor. Se lucrează pe timp de noapte pentru a nu crea ambuteiaje. Suntem aproape de finalizarea lucrărilor la pasaj. La finalul săptămânii viitoare am putea să dăm drumul la circulație peste pasaj. Delimitarea celor două benzi va fi făcută prin panouri din beton. Vor fi câte două benzi pe sens. Termenul va fi respectat, chiar dacă am fost un pic speriați de ploile din ultimele zile”, a declarat Doru Dăncuș, primarul municipiului reședință de județ, care a efectuat o vizită pe șantier. În perioada imediat următoare, lucrările la acest obiectiv vor continua și cu zona sensului giratoriu de sub pasaj, precum și a trotuarelor, a insulelor pavate și a spațiilor verzi din apropiere.