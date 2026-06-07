A 32-a ediţie a Festivalului Internațional de Artele Spectacolului ATELIER

Teatrul Municipal Baia Mare, în parteneriat cu Asociația ATELIER `92 și cu sprijinul Primăriei Municipiului Baia Mare, organizează în perioada 13 – 19 iunie, cea de-a 32-a ediție a Festivalului Internațional de Artele Spectacolului ATELIER. Selecția acestei ediții este dedicată Dramaturgiilor Sonore, fiind realizată de criticul de teatru Amalia Tănase.

“Spectacolele selecționate nu pretind că sunetul e mai pur fără scenă sau că scena ar fi doar o reprezentare din care muzica e elevată, individual, către esență. Dimpotrivă, ele caută punctul în care teatrul și sunetul nu se mai pot dezice unul de celălalt, în care universul sonor e și gândire, și corp, și replică, în care o tăcere lungă oferă tonul potrivit textului care urmează”, precizează organizatorii.

Programul festivalului mai cuprinde lansări de carte și reviste de teatru, expoziții, happeninguri, conferințe, concerte și un colocviu dedicat sound designului contemporan, cu artiști, compozitori și sound designeri din scena națională, un spațiu de dialog despre cum se gândește, astăzi, partitura unui spectacol între Bach și plug-in-uri, între cvartet de coarde și field recording.

Biletele au fost puse în vânzare pe entertix.ro și la casieria Teatrului Municipal Baia Mare. Prețul biletelor la spectacolele invitate în festival este de 35 lei (întreg) / 20 lei (redus pentru elevi, studenți și pensionari) și 30 lei (întreg) / 15 lei (redus pentru elevi, studenți și pensionari) pentru spectacolele TMBM.

Pe scurt, povestea spectacolelor incluse în festival este următoarea:

Andrei și Andreea Grosu aduc Dragoste, la Teatrul Anton Pann din Râmnicu Vâlcea, un text contemporan, omagiu al dramaturgiei cehoviene, în care sintaxa replicii e deja muzicală. Ritmul propriu al cuplului ca pivot de construcție a spectacolului, sincopele intimității, tăcerile lungi (apăsătoare sau cu valențe vindecătoare, după caz) funcționează ca pauze de partitură. Spectacolul „Dragoste” va fi prezentat sâmbătă, 13 iunie, de la ora 18.

Adepth Infusion deschide cu Nietzsche says it`s way past your bedtime o linie pe care Andrei Dinu și echipa lui o explorează deja de câțiva ani, prin forma performance-ului hibrid, live streaming, DJ, video art, text dramatic-performativ ridicat la rang de partitură. E zona în care concertul se contaminează cu spectacolul și unde dramaturgia se scrie pe beat. Spectacolul se joacă în curtea interioară a Şcolii „Petre Dulfu” din Baia Mare, de la ora 21.30.

La Teatrul Național „Aureliu Manea” Turda, KAPNOBATAI, în regia lui Mihai Gligan, lucrează cu un strat ritualic în care sunete primordiale, voci care urcă din substrat mitologic în contemporaneitate creează o teatralitate în care muzica precede limba. Actorii Teatrului Naţional „Aurelian Manea” vor juca la Teatrul Municipal Baia Mare, Baia Mare, luni, 15 iunie, de la ora 17.

Pentru că sunetul înseamnă și bucurie, și ironie, și recuperare populară, Ada Milea și Bobo Burlăcianu încheie cercul cu Chirița`n 2+1, un proiect care folosește muzica drept instrument de demitologizare, ca formă de a redeschide canonul dinăuntru și de a-l aduce mai aproape de noi. Spectacolul se joacă la Teatrul Municipal Baia Mare, luni, 15 iunie, de la ora 21.30.

Cristina Juncu lansează cu Așteptându-l pe Ulise, un spectacol produs de Asociația PAR COEUR și găzduit de Teatrul Național București, provocarea unei relecturi a întâlnirii dintre Penelopa și Telemah, în care decantarea timpului (timpul așteptării, timpul anonim al gospodăriei) se construiește muzical, prin pauze, prin respirații, prin straturi sonore care țin loc de absență. Spectactorii sunt aşteptaţi să vadă reprezentaţia teatrală, marţi, 16 iunie, de la ora 21.

Tapaszto Erno semnează la Déryné Társulat din Budapesta o nouă lectură a Gâlcevilor din Chioggia de Goldoni, un spectacol de Commedia dell’Arte trecut prin filtrul sonor al teatrului maghiar contemporan, cu muzică live, coregrafii și polifonii împletite cu fler. Spectacolul este programat miercuri, 17 iunie, de la ora 19.

Spectacolul Realități absurde, coproducția Cultură`n Șură – Teatrul de Nord Satu Mare – Grenland Friteater (Norvegia), în regia lui Victor Olăhuț, traversează absurdul prin chei sonore neașteptate, infuzii de muzică electronică în texturi documentariste, în generosul spațiu din curtea Coloniei Pictorilor din Baia Mare. Reprezentaţia se joacă de la ora 21.40 şi 22.50, miercuri, 17 iunie.

BOOMBOX, producția companiei belgiene Keeping Company, vine din partea opusă a aceleiași căutări. Un omagiu adus casetei audio, obiectului-suport care a structurat memoria afectivă a unei generații întregi, BOOMBOX propune o reflecție performativă despre cum sunetul lasă urme materiale, fizice, înainte să devină memorie. Materialitatea sunetului, fragilitatea suportului, ritualul ascultării; toate acestea sunt reașezate în logică scenică a unui spectacol care promite impulsuri sporadice de creație și nostalgie. Spectacolul va fi prezentat joi, 18 iunie, de la ora 18.

La Teatrul „Regina Maria” Oradea, Bobi Pricop semnează Deșteptarea, după textul lui Doru Vatavului, un spectacol-eveniment construit ca polifonie de voci digitale, cu adolescenți pe scenă alături de părinții lor, cu feeduri Instagram, conversații private și fluxuri live integrate ca instrumente dramaturgice. Aici, sunetul digital al adolescenței (notificări, voci procesate, beaturi compresate, șoapte pe Discord) devine textul însuși. Actorii orădeni vor juca vineri, 19 iunie, de la ora 19.

Trei producții ale teatrului-gazdă completează arcul. O după amiază cu Iosif Herțea, în direcția muzicală a lui Călin Ionce, se poziționează ca argument al ediției: un portret al unuia dintre cei mai importanți etnomuzicologi români, cu sunet recoltat din arhive, cu muzică tradițională citată și reelaborată, cu instrumente neobișnuite. Tigru, spectacolul de debut al regizorului David Fărcășan, și Groapa din tavan, în regia lui Andrei Han, propun fiecare o partitură proprie, densă și stratificată, în care scenografia și coloana sonoră potențează dramatismul textelor scrise de Gianina Cărbunariu, respectiv Matei Vișniec.