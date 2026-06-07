Destin schimbat cu ajutorul Asociației Pirita Children

Cu sprijinul adecvat, copiii din categoriile vulnerabile au șansa de a-și construi o nouă viață. Un astfel de exemplu este Cosmin. În urmă cu 10 ani, viața sa s-a schimbat radical, după ce și-a pierdut mama. La acel moment, reprezentanții Asociației Pirita Children au fost cei care i-au sărit în ajutor. Astăzi, Cosmin este angajat al asociației și-și ia munca în serios. Între timp are propria familie, pe care și-o întreține singur.

„Cosmin este angajatul Asociației Pirita Children de un an, deja. A fost primul copil pe care l-am cunoscut în 2016, când am ajuns în Pirita. Tocmai îi murise mama și toată lumea mă ruga să fac ceva pentru ei, pentru că fratele lui mai mic avea câteva luni. Nu mai știu ce am putut să fac chiar atunci, dar știu că Cosmin a fost în primul grup de copii înscriși în clasa pregătitoare. Au urmat 10 ani, în care el a devenit un tânăr foarte responsabil: a terminat 7 clase, a avut grijă constant de frații lui mai mici și de tatăl lui. Acum are familia lui și are o fetiță mică de care are grijă ca de ochii din cap. Este primul tânăr din Pirita care reușește să-și păstreze locul de muncă și nu pentru că noi suntem mai permisive, ci pentru că, cu adevărat este capabil și dornic să muncească tot mai bine în fiecare zi”, au declarat reprezentanții Pirita Children.

Cosmin a ascultat mereu de îndrumările celor din jur și astfel a reușit să facă față provocărilor și greutăților vieții. Unele decizii au fost greu de luat, însă sacrificiul făcut a dat rezultate.

„Este primul tânăr care și-a încurajat partenera să stea în centrul maternal cu fetița pentru că erau mult mai în siguranță acolo, iar acum e prima tânără familie care stă în chirie într-un apartament în oraș. Sperăm să reușim să-i asiguram un salariu mai mare și pe termen lung. Cred că poate să se implice deja în activități tot mai complexe. Acum gestionează excelent transportul școlar la întoarcerea de la cele 8 școli spre comunitate. Și asta este o sarcină stresantă și complicată”, au mai adăugat reprezentanții asociației.