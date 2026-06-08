Conferințele preoțești reprezintă întâlnirile periodice ale preoților din cuprinsul unei eparhii, organizate cu scopul diseminării unor teme de interes pastoral-misionar și administrativ.
În cadrul conferințelor preoțești de primăvară din acest an va fi susținut referatul cu titlul „Pastorația familiei creștine între provocările lumii contemporane și misiunea sfințitoare a femeii în Biserică” de către Pr. Lect. Univ. Dr. Claudiu Pop din cadrul Departamentului de Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul”, Centrul Universitar „Nord” Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Conferințele se vor desfășura după următorul program:
Luni, 8 iunie, Protopopiatele Baia Mare, Lăpuș și Chioar în Biserica „Înălțarea Domnului” din Târgu Lăpuș;
Miercuri, 10 iunie, Protopopiatele Sighet și Vișeu la Centrul Cultural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Sighetu Marmației;
Joi, 11 iunie, Protopopiatele Satu Mare, Carei și Oaș, în Catedrala Duminica Tuturor Sfinților din Negrești Oaș.
Încep conferințele preoțești
Conferințele preoțești reprezintă întâlnirile periodice ale preoților din cuprinsul unei eparhii, organizate cu scopul diseminării unor teme de interes pastoral-misionar și administrativ.