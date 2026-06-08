Încep conferințele preoțești

Conferințele preoțești reprezintă întâlnirile periodice ale preoților din cuprinsul unei eparhii, organizate cu scopul diseminării unor teme de interes pastoral-misionar și administrativ.

În cadrul conferințelor preoțești de primăvară din acest an va fi susținut referatul cu titlul „Pastorația familiei creștine între provocările lumii contemporane și misiunea sfințitoare a femeii în Biserică” de către Pr. Lect. Univ. Dr. Claudiu Pop din cadrul Departamentului de Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul”, Centrul Universitar „Nord” Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Conferințele se vor desfă­șura după următorul program:

Luni, 8 iunie, Protopopiatele Baia Mare, Lăpuș și Chioar în Biserica „Înălțarea Domnului” din Târgu Lăpuș;

Miercuri, 10 iunie, Protopopiatele Sighet și Vișeu la Centrul Cultural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Sighetu Marmației;

Joi, 11 iunie, Protopopiatele Satu Mare, Carei și Oaș, în Catedrala Duminica Tuturor Sfinților din Negrești Oaș.