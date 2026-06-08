Poluare, praf și zgomot reclamate de locuitorii din zona unei platforme industriale

Prefectul Rudolf Stauder a convocat o întâlnire, ca urmare a sesizărilor cetățenilor care locuiesc în vecinătatea platformei industriale Agecom, cu privire la impactul produs de activitatea desfășurată de agenții economici asupra sănătății și confortului locuitorilor. Nemulțumirile oamenilor sunt legate de gestionarea deșeurilor și de prelucrarea materialelor periculoase și nepericuloase pe platformă, care generează poluare fonică și atmosferică pentru cei care locuiesc în zonă.

”Pe platforma industrială Agecom își desfășoară activitatea 13 agenți economici, dintre care nouă operatori nu necesită autorizație de funcționare din partea administrației publice locale. Reprezentanții cetățenilor care locuiesc în zona platformei industriale au invocat emisiile semnificative de pulberi dispersate necontrolat în atmosferă, provenite din activitatea de tocare (rumeguș, praf lemnos), utilizarea de echipamente industriale, inclusiv drujbe, care produc un nivel de zgomot peste limitele admise, precum și depozitarea de deșeuri menajere care generează mirosuri neplăcute, cu impact direct asupra sănătății locuitorilor. Aceștia au mai sesizat și faptul că activitățile economice se desfășoară în spații deschise, fără măsuri de protecție. Cele două societăți comerciale dețin autorizații de mediu valabile pentru activită­țile pe care le desfășoară pe amplasamentul platformei industriale”, explică reprezentanții Prefecturii Maramureș.

Prefectul Rudolf Stauder a declarat că județul nostru se confruntă cu o situație specială, generată de întârzierile în construcția centrului integrat al deșeurilor de la Fărcașa.

„Pentru a evita o criză sanitară, autoritățile județene și eu personal ne-am implicat în obținerea hotărârilor Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind transportarea și depozitarea deșeurilor maramureșene la rampa ecologică din județul Bihor. Lucrările au fost finalizate și sunt în derulare procedurile pentru obținerea autorizațiilor, avizelor și celorlalte documente necesare pentru ca depozitul să devină operațional”, a spus reprezentantul Guvernului în teritoriu.

Direcția Generală Poliția Locală Baia Mare a efectuat controale, fără a constata nereguli care să impună aplicarea de sancțiuni contravenționale. A fost identificată prezența unor acumulări de rumeguș, fiind dispuse măsuri de îndepărtare și salubrizare, iar societatea s-a conformat și a luat măsurile necesare pentru îndepărtarea deșeurilor rezultate din activitate și salubrizarea perimetrelor.

Societățile comerciale cu nereguli, sancționate

În urma verificărilor din partea instituțiilor competente, au existat și nereguli pe care inspectorii le-au sancționat. Astfel, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Maramureș, Rodica Bene, a menționat faptul că societatea ABC Urban SRL nu deține autorizație de reglementare sanitară. Instituția a aplicat sancțiuni contravenționale și a dispus completarea dosarului în termen de 30 de zile.

”Comisarii de mediu au efectuat controale și au dispus măsuri în vederea prevenirii emisiilor generate de activitatea de tocare a deșeurilor lemnoase, astfel încât să fie minimizat efectul de antrenare în atmosferă și de afectare a zonei locuite de cetățeni. În zonă va fi transportat autolaboratorul Direcției Județene de Mediu Maramureș pentru efectuarea măsurătorilor privind calitatea aerului, ca urmare a activității economice desfășurate de societățile care își desfășoară activitatea pe platforma industrială. De asemenea, este necesară efectuarea unor determinări sonometrice pentru stabilirea nivelului de zgomot generat de activitățile de debitare a materialului lemnos, respectiv de utilizarea drujbelor”, au mai declarat oficialii Prefecturii.

Prefectul Rudolf Stauder a menționat că s-au convenit măsuri care au ca scop asigurarea conformării activităților de colectare, transport, tratare și valorificare a deșeurilor periculoase și nepericuloase cu cerințele legislației de mediu, ale sănătății publice și ale protecției populației, precum și eliminarea disconfortului creat locuitorilor din zonă (emisii de praf, zgomot și mirosuri). Verificarea respectării măsurilor convenite se va efectua de către instituțiile cu atribuții de control, care vor urmări eliminarea disconfortului public generat, dar și respectarea condițiilor impuse prin actele de reglementare aplicabile.