Profesoara Adriana Meșter i-a „condus” pe elevii șincaiști spre un nou succes: câștigarea trofeului Festivalului Național de Film

Adriana Meșter: „Mi-am dorit să construim o poveste cu un mesaj important despre libertatea în care trăim cu toții și pe care tindem, uneori, să nu o prețuim”

Echipa Colegiului Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare a cucerit premiul I și trofeul Festivalului Național de Film pentru Elevi – FILMMIC 2026. Tema actualei ediții, „Punte peste timp”, a inspirat participanții să exploreze legătura dintre trecut și prezent, dintre memorie și identitate, dar și modul în care arta vizuală poate construi dialog între generații.

Elevii Colegiului Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare s-au prezentat cu scurt­metrajul „Articolul 209”. Ideea filmului a aparținut profesoarei Adriana Meșter care a coordonat echipa liceenilor câștigători. În cadrul festivalului, la secțiunea fotografie, Simina Coșan, de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare a obținut premiul al III-lea. Eleva a fost coordonată tot de prof. Adriana Meșter. Coordonatoarea liceenilor, profesoara Adriana Meșter spune că în îndrumarea sa în realizarea proiectelor artistice și-a dat seama că acest scurtmetraj poate să constituie „un mesaj puternic, un moment de reflecție și, de ce nu, de dialog”, deoarece adolescenții resimt un fel de „nostalgie” a unor vremuri pe care nu le-au trăit.

„Filmul a avut un mesaj profund”

R: În calitate de coordonatoare a acestui proiect cum v-ați simțit când ați auzit că elevii „șincaiști” sunt marii câștigători ai actualei ediții?

A.M.: În momentul în care am aflat că elevii Colegiului Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare au câștigat trofeul Festivalului FILMMIC, ediția a XVIII-a, am simțit o bucurie imensă și, în același timp, o emoție aparte. Câștigarea trofeului cu scurtmetrajul „Articolul 209” a fost o confirmare a muncii, a pasiunii și a implicării întregii echipe. Pentru noi, acest premiu a însemnat mai mult decât o competiție câștigată – a fost dovada că tinerii au sensibilitate artistică și pot transmite mesaje puternice prin intermediul unui scurtmetraj.

R: Care credeți că au fost punctele forte ale scurtmetrajului cu care ați reușit să cuceriți juriul?

A.M.: Cred că unul dintre punctele forte ale scurtmetrajului a constat, în primul rând, în faptul că povestea este autentică deși, spre final, oscilează puțin între vis și realitate. Mesajul filmului se axează pe ideea de libertate, în toate formele ei, o libertate de care se bucură toți oamenii, chiar dacă, uneori, au tendința de a uita cât poate să fie de importantă și valoroasă. Totodată, cred că emoția transmisă, naturalețea interpretării elevilor și calitatea imaginii au fost alte repere importante în procesul de jurizare. Așadar, filmul a avut un mesaj profund, iar juriul a apreciat sinceritatea și modul în care tema a fost abordată dintr-o perspectivă sensibilă și actuală.

R: Din juriul festivalului cine a făcut parte?

A.M.: Potrivit paginii oficiale a Festivalului de scurtmetraj, fotografie și benzi desenate pentru liceeni – FILMMIC, din juriu au făcut parte oameni din domeniul cinematografiei, profesioniști care activează în zona artistică și educațională – regizori, actori, scenariști, critici de film și persoane implicate în promovarea culturii cinematografice în rândul tinerilor. Prezența lor a oferit festivalului seriozitate și prestigiu, iar pentru elevi a fost foarte important să știe că munca lor este evaluată de specialiști.

R: Care a fost tema din acest an?

A.M.: Tema acestui an a fost „Punte peste timp”. O temă generoasă, care a oferit posibilitatea tinerilor să își pună în valoare creativitatea, iar fiecare echipă a încercat să își spună propria poveste într-un mod cât mai original. Totodată, tema din acest an i-a provocat pe elevi să reflecteze asupra lumii în care trăiesc, asupra libertății de care se bucură, punând în oglindă problemele cu care s-au confruntat adolescenții dintr-un trecut sumbru cu cele cu care se confruntă ei acum.

„Fără libertate, nu poate exista nici progres, nici demnitate”

R: Știu că sunteți cea care ați venit cu ideea scenariului scurtmetrajului? Mai exact despre ce este vorba în film?

A.M.: Ideea scurtmetrajului a venit pe loc, în momentul în care elevii mi-au spus că sunt hotărâți să participe la acest festival. În film este vorba despre un licean de 18 ani, destul de blazat, care își dorește să trăiască o experiență inedită. Dorința lui se îndeplinește cu ajutorul unui dispozitiv care îl proiectează într-un loc cu o puternică încărcătură simbolică – Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței de la Sighetu Marmației. Acolo, se întâlnește cu un tânăr de vârsta lui, care a fost închis și, astfel, i-au fost risipite toate visurile legate de viitor. Mi-am dorit să construim o poveste care să oscileze între vis și realitate, nu doar un exercițiu artistic, ci și un mod de a transmite un mesaj important despre libertatea în care trăim cu toții și pe care tindem, uneori, să nu o prețuim.

R: De unde v-ați inspirat?

A.M.: Sursa de inspirație a fost chiar realitatea imediată. Am observat că, uneori, adolescenții resimt un fel de „nostalgie” a unor vremuri pe care nu le-au trăit. Și mi-am dat seama că un scurtmetraj realizat de liceeni poate să constituie un mesaj puternic, un moment de reflecție și, de ce nu, de dialog. Un dialog în special cu generația lor, deoarece cred că emoția surprinsă în acest scurtmetraj trece, cu ușurință, de ecran și poate să genereze răspunsuri despre adevăratele valori din viața fiecărui om.

R: Credeți că povestea filmului i-a marcat pe liceenii care au jucat în film, dar implicit și pe cei aflați în sală care au vizionat scurtmetrajul?

A.M.: Cu siguranță, povestea filmului i-a marcat pe elevii care au jucat în el, pentru că au trăit foarte intens fiecare scenă și fiecare emoție. Totodată, am promovat acest film în rândul elevilor din școală, care au fost impresionați de mesajul pe care am încercat să îl transmitem.

R: Ce ați vrut să transmiteți prin acest film?

A.M.: Faptul că libertatea este una dintre valorile cele mai importante ale ființei umane. Fără libertate, nu poate exista nici progres, nici demnitate.

R: Cine sunt elevii care au contribuit la realizarea filmului?

A.M.: La realizarea filmului au contribuit elevi extrem de talentați, implicați atât în calitate de actori, cât și în partea tehnică, de imagine, montaj, machiaj. A fost un proiect de echipă în adevăratul sens al cuvântului, o echipă compusă din Ștefan Coț, Codruț Kerekeș, Ștefan Petrovai, din clasa a 11-a B, Alexandru Sima din clasa a 11-a C de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare și Daniela Ciocian, de la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare.

R: Știu că pe lângă marele premiu a mai existat unul care i-a revenit unui protagonist din film…

A.M.: Da, pe lângă marele premiu, unul dintre protagoniștii filmului, Ștefan Coș, a fost recompensat cu distincția „Cel mai bun actor”. A fost o mare bucurie să vedem că talentul și munca elevilor au fost apreciate și individual.

R: În cadrul galei a fost premiată şi o elevă la secţiunea fotografie. Cine este câştigătoarea premiului al treilea? Ce a ilustrat în fotografie?

A.M.: Premiul al treilea la secțiunea ”Fotografie” a fost câștigat de o elevă foarte talentată, Simina Coșan, din clasa a 11-a B, care a surprins prin imagine o emoție autentică și o perspectivă artistică aparte asupra temei propuse. Astfel, fotografia ”Legătură veșnică” aduce în lumină mâna fragilă a unei persoane în vârstă, strânsă de mâna mică a unui copil. Imaginea devine un simbol al legăturii dintre generații, al continuită­ții vieții și al iubirii transmise dincolo de timp. Contrastul dintre cele două mâini este foarte sugestiv. Mâna bătrână, marcată de riduri și de trecerea anilor, vorbește despre experiență, sacrificiu și memorie. În opoziție, mâna copilului este fină și netedă, sugerând inocența, începutul și speranța.

R: Ştiu că tot dvs aţi fost cea care aţi îndrumat-o pe elevă. Cum a fost să vă aflaţi într-o postură mai altfel decât cea de profesor de limba română care se află la catedră?

A.M.: A fost o experiență cu adevărat specială să mă aflu într-o ipostază diferită de cea clasică de profesor de limba română. Astfel de activități creează o relație mai apropiată între profesor și elevi și oferă libertate exprimării artistice.

R: Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” nu e la prima performanţă la acest festival. A mai avut o reuşită la o ediţie mai veche. Cu ce v-aţi prezentat atunci, ce premiu aţi obţinut, pe ce temă a fost filmul?

A.M.: Într-adevăr, ediția din anul 2024 a fost, de asemenea, un succes pentru liceul nostru, echipa de atunci, formată din elevi de clasa a 12-a care, în prezent, sunt studenți, a luat marele premiu al festivalului. Tema din acel an a fost ”Pierdut în ritm”, iar liceenii au abordat într-o manieră absolut excepțională această temă în scurmetrajul ”Postdecembrist”. Vă invit, așadar, să vizionați acest scurtmetraj, alături de ”Articolul 209”, din acest an, ambele disponibile pe YouTube.

R: Sunt deschişi elevii la activităţi extraşcolare de genul acesta?

A.M.: Da, elevii sunt foarte deschiși la astfel de activități extrașcolare. Ei au nevoie de contexte în care să se poată exprima liber, să creeze și să își descopere talentele. Proiectele artistice îi motivează foarte mult, pentru că le oferă posibilitatea să învețe într-un mod diferit și mai apropiat de ceea ce îi fascinează.

R: E o metodă potrivită pentru a-i determina să se aplece mai mult şi asupra disciplinelor de învăţământ?

A.M.: Consider că activită­țile de acest tip reprezintă o metodă foarte eficientă de a-i apropia pe elevi de educație, de disciplinele școlare. Prin film, fotografie și artă, în general, literatura devine mai vie și mai accesibilă. Elevii învață să gândească critic, să colaboreze, să comunice și să privească lumea cu mai multă sensibilitate. În plus, astfel de experiențe îi ajută să își dezvolte încrederea în sine și creativitatea.

R: Pentru viitor ce alte activităţi v-aţi propus împreună cu liceenii?

A.M.: Pentru viitor ne propunem să continuăm proiectele culturale și artistice împreună cu elevii, să participăm la noi festivaluri și concursuri și să realizăm alte scurtmetraje care să transmită mesaje importante. Ne dorim să implicăm cât mai mulți elevi în astfel de activități, pentru că ele contribuie enorm la dezvoltarea lor personală și artistică. În același timp, prin aceste activități, școala se dovedește a fi un spațiu al creativității, al dialogului și al libertății de exprimare.