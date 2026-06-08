Restricții de circulație la PTF Sighetu Marmației

Traficul rutier prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației va fi restricționat în perioada 8-17 iunie, ca urmare a reluării lucrărilor de reabilitare la podul istoric peste râul Tisa, care asigură legătura rutieră dintre România și Ucraina.

Lucrările vizează refacerea căii de rulare și a trotuarelor podului și se vor desfășura de luni până vineri, în intervalul orar 09.00–16.00. Pe durata intervențiilor, circulația autovehiculelor prin punctul de frontieră va fi restricționată pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță. În schimb, traficul pietonal nu va fi afectat.

Autoritățile recomandă șoferilor care intenționează să tranziteze frontiera prin Sighetu Marmației să își planifice din timp deplasările și să țină cont de programul restricțiilor.