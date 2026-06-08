S-a dat startul lucrărilor la Casa Iancu de Hunedoara

Casa Iancu de Hunedoara a intrat oficial în reabilitare. Clădirea este una dintre puținele spații din centrul vechi al orașului, care nu a fost modernizată și se află într-o stare avansată de degradare.

”Am început lucrările la Casa Iancu de Hunedoara. Aceasta este o veste foarte bună pentru băimăreni, dat fiind faptul că vorbim de cea mai veche construcție civilă din Baia Mare/ Este un proiect complex, care în primă fază s-a axat pe studii istorice, pe proiectare și doar acum am ajuns la etapa în care am demarat lucrările propriu-zise”, a declarat Pap Zsolt, viceprimarul Băii Mari.