S-a finalizat drumul către mănăstirea din Chiuzbaia

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Proiect încheiat la Chiuzbaia. Astfel, s-a finalizat și recepționat drumul din localitate către Mănăstirea Chiuzbaia. Proiectul face parte din tandemul de două proiecte prin care se va reabilita întregul DC5 Baia Sprie – Chiuzbaia.
”Este o investiție care se va realiza și care va rezolva cea mai mare doleanță a chiuzbăienilor, drumul Baia Sprie – Chiuzbaia, care este ce­rut și așteptat de întreaga comunitate de ani de zile. Ne-am preocupat de nevoia lor, nu am uitat-o niciodată. Vom continua lucrările la Chiuzbaia cu cel de-al 2-lea proiect”, au spus reprezentanții administrației publice a orașului. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, de către Ministerul Dezvoltării, cu o valoare finală de 4.074.916 lei fără TVA. Strada pornește de la intersecția DC5 cu strada Poca, foarte aproape de capătul satului Chiuzbaia și merge până după mânăstire.

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