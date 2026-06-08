Se fac verificări privind salubrizarea cursurilor de apă

Apele Române Someș Tisa au demarat o amplă acțiune de control privind felul în care au fost salubrizate (sau nu) cursurile de apă și au fost întreținute șanțurile și rigolele în localități. Verificările vizează inclusiv județul Maramureș.

”Vor fi verificate, în principal, cursurile de apă pe care s-au produs blocaje care au provocat pagube importante, precum și localitățile în care au avut loc inundații ca urmare a nerealizării/ neîntreținerii corespunzătoare a șanțurilor și rigolelor de scurgere a apelor pluviale, inclusiv punctele critice identificate cu ocazia acțiunilor de control anterioare. Salubrizarea şi ulterior menţinerea stǎrii de curǎţenie a malurilor şi albiilor cursurilor de apǎ au un caracter permanent şi constituie una dintre obligaţiile care revin primăriilor pentru buna gospodǎrire a localităţilor”, au punctat oficialii instituției.

Reacții au existat și din partea cetățenilor, care spun că sunt zone problematice, unde ani de zile nu s-au implementat soluții adecvate.

”Îi așteptăm cu interes și în Vălenii Șomcutei, Maramureș, pentru a lua măsurile necesare în funcție de situația din teren. Trăim cu speranța că odată și odată vede totuși cineva că Valea Caicana nu a mai fost decolmatată corect de zeci de ani. Dimpotrivă, în ultimii anii a fost puternic colmatată prin punerea de piatră pe fundul văi și prin eliberarea pe vale a diferitelor deșeuri și reziduuri de proveniență nediscutabilă public”, a atras atenția un localnic.