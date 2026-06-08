Se lucrează la o autogară modernă, în Borșa

Lucrările la Centrul Intermodal de Mobilitate Urbană din Borșa sunt în plină desfășurare, iar dorința administrației locale este de a oferi cetățenilor condiții optime în noua autogară. În plus, odată ce această investiție va fi gata, va fi introdus și un nou transport public local.

”La intersecția Drumului Național DN18 cu strada Avram Iancu, în zona cunoscută ca Gura Pietroasei, transformăm o clădire veche într-o autogară modernă și funcțională. Proiectul avansează rapid, se lucrează intens atât la interiorul clădirii, cât și la infrastructura subterană, prin realizarea rețelelor de utilități și a șanțurilor de drenaj. Noul centru va fi dotat la standarde europene pentru a asigura un confort sporit tuturor călătorilor. Țintim ca până la jumătatea lunii iulie autogara să devină complet operațională. Odată cu finalizarea lucrărilor, vom introduce și noul transport public local, care va conecta acest punct intermodal cu 5 cartiere importante din Borșa, facilitând deplasarea locuitorilor și contribuind la un oraș mai bine conectat”, a declarat Sorin Timiș, primarul Borșei. Noua autogară va avea săli de așteptare moderne și primitoare, un birou de informații și ghișee pentru achiziția biletelor, precum și grupuri sanitare noi.