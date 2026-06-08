Se lucrează, lasciv, la județeanul Sălsig-Ulmeni-Țicău

Se circulă cu mici blocaje, doar două-trei semafoare, de la Sălsig spre Ulmeni și Țicău, dar lucrările nu par a înainta cu toată forța. Punctual, se lucrează la pod în Sălsig, apoi spre intrarea în Ulmeni, pe teritoriul orașului, unde traficul e destul de gâtuit, apoi dincolo, spre limita de județ. Drumul, odată finalizat, va da în sfârșit valoare podului “legendary” de la Ulmeni, va fluidiza traficul spre și din Sălaj. Ceva mai serios se lucrează la județeanul dinspre Baia Mare la Coaș, au început mici retușuri la rutele alternative acelui drum, mai ales că au apărut primele accidente, din cauza drumului îngust și a gropilor, ne referim la alternativa Groși-Chechiș-Coruia-Coaș.