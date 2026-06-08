Trafic restricționat temporar pe str. Sebeşului

Primăria Baia Mare informează cetățenii că, în perioada 8 iunie – 23 decembrie 2026, vor fi executate lucrări în cadrul proiectului de canalizare, pe strada Sebeșului, tronsonul cuprins între str. Forestierului și str. Mihai Eminescu.

Lucrările sunt realizate la solicitarea SC VITAL SA și presupun executarea unei săpături longitudinale deschise, cu o lățime de aproximativ 2–3 metri, pe o lungime cumu­lată de 2 100 ml. Pe durata desfășurării intervențiilor, circulația se va desfășura în condiții de șantier, iar în anumite zone accesul poate fi restricționat temporar.