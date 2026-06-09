Alte două blocuri din Vișeu de Sus cu risc seismic au intrat în consolidare

După finalizarea proiectelor tehnice pentru blocurile T2 și T17 din Orașul Vișeu de Sus, au fost predate oficial amplasamentele către firmele constructoare care vor realiza lucrările de consolidare și reabilitare termică.

Cele două imobile sunt incluse în Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic (PNCCRS), gestionat de Ministerul Dezvoltării. Zilele acestea au demarat efectiv lucrările de execuție. La finalizarea proiectului, locatarii blocurilor T2 și T17 vor beneficia de: consolidarea structurală a clădirilor; eficientizare energetică; reducerea costurilor la utilități; confort termic sporit; creșterea nivelului de siguranță; un aspect modern și îngrijit al imobilelor. ”După blocurile T2 și T17, va urma T6 în foarte scurt timp, iar apoi ne propunem să extindem aceste proiecte și către alte imobile din oraș, pe măsură ce etapele administrative vor fi finalizate”, au menționat autoritățile din Vișeu de Sus.