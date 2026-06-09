Biciclist de 73 de ani găsit decedat pe str. Industriei din Baia Mare

Un bărbat în vârstă de 73 de ani și-a pierdut viața în urma unui incident petrecut marți dimineață, la ora 6.00, pe strada Industriei din Baia Mare.

Acesta se deplasa cu bicicleta dinspre strada Minerilor spre strada Vasile Lucaciu, când, la un moment dat, și-ar fi pierdut echilibrul și a căzut pe trotuar.

La fața locului au intervenit echipaje SMURD, însă cadrele medicale au constatat decesul biciclistului.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga spitalului pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cauza exactă a decesului.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, sub coordonarea procurorului de caz.