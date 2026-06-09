David Ginesta Montes, noul antrenor al echipei feminine CS Minaur

Echipa feminină de handbal Minaur Baia Mare are un nou antrenor principal: spaniolul David Ginesta Montes, în vârstă de 38 de ani, tehnician care nu este deloc străin de campionatul Ligii Florilor.

Ginesta Montes a activat în ultimii ani în România, în cadrul clubului Rapid București, unde a fost mai întâi antrenor secund (2020–2023). În această perioadă, echipa a câștigat titlul de campioană a României în sezonul 2021/2022 și a ajuns până în sferturile Ligii Campionilor.

Ulterior, a devenit antrenor principal al Rapidului, obținând medalia de argint în Liga Florilor și continuând parcursul în Liga Campionilor EHF.

Din 2025, acesta este selecționerul naționalei feminine a Turciei, cu care a obținut calificarea la Campionatul Mondial și medalia de aur la Jocurile Islamice.

Tehnicianul spaniol deține licența EHF Master Coach, cea mai înaltă calificare în handbalul european, și are o pregătire solidă în domeniul sportului, inclusiv studii de specialitate în știința sportului și drept sportiv.