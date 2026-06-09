Muncitor electrocutat în timpul unor lucrări

Un bărbat în vârstă de 37 de ani a ajuns la spital după ce s-a electrocutat în timpul unor lucrări efectuate la un stâlp de electricitate în Borșa.

Incidentul s-a petrecut în seara zilei de luni, 8 iunie, pe strada Bogdan Vodă. Potrivit informațiilor oferite de IPJ Maramureș, bărbatul se afla la serviciu și efectua lucrări de mentenanță când a fost electrocutat.

La fața locului au intervenit echipajele de urgență, iar victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii din Borșa au deschis un dosar penal pentru nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, precum și pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs incidentul.