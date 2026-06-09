Prima ambulanță veterinară din Maramureș, pusă oficial în funcțiune

La sfârșitul săptămânii trecute, un vis al Asociației Fight for Animals a devenit realitate. Ambulanța veterinară socială a intrat în funcțiune și a fost folosită la campania de sterilizări gratuite, desfășurată în comuna Recea.

”Pentru unii este doar un vehicul. Pentru mine și pentru animalele aflate în suferință, este o șansă, o șansă la intervenții mai rapide, o șansă la tratament, la salvare și la viață. Am visat la ziua în care să plec din sat în sat și să sterilizez cât mai multe animale și în care să putem ajunge mai repede acolo unde un animal are nevoie de ajutor. Această ambulanță este rezultatul unei comunități care a crezut că se poate. De acum vom putea salva și steriliza mai multe animale, iar acesta este cel mai frumos lucru pe care ni l-am fi putut dori”, a declarat Paul Oșan, președintele Fight for Animals.

Prima intervenție oficială a ambulanței veterinare sociale a avut loc acolo unde a început proiectul asociației: în comuna Recea. După ce, în urmă cu câțiva ani, în zonă s-a ridicat adăpostul de câini, acum s-a făcut un alt pas important pentru salvarea animalelor fără stăpân.

”Pentru comuna Recea, implicarea Fight for Animals Baia Mare nu se va opri aici și vom continua să luptăm, să construim și să demonstrăm că împreună putem fi un exemplu pentru multe alte comunități. La Recea am construit un adăpost, am organizat campanii de informare și educare. La Recea am intervenit și am ajutat numeroase cazuri sociale și am oferit tot sprijinul și resursele de care asociația noastră dispune. Iar acum, tot la Re­cea, operăm, sterilizăm și mobilizăm comunitatea în lupta împotriva abandonului și pentru bunăstarea animalelor”, a mai punctat Paul Oșan.