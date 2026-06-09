Restricții și închideri temporare de circulație în Sighetu Marmației

Până în data de 11 iunie se execută lucrări de montare a bordurilor pe partea stângă a carosabilului, conform Planului de Management al Traficului (Tronsonul 3), intersecția Piața Libertății cu strada Ioan Mihály de Apșa și strada de legătura dintre Piața Libertății cu Strada Bogdan Vodă (în spatele cinemaului Mara) în municipiul Sighetu Marmației.

Pe durata desfășurării lucrărilor există restricții și închideri temporare ale circulației autovehiculelor, utilajelor și a celorlalte vehicule, atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții. În acest sens, participanții la trafic sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită, să utilizeze rutele alternative și să evite deplasarea pe sectorul de drum menționat, pentru desfășurarea lucrărilor în condiții optime de siguranță și pentru prevenirea producerii unor incidente.