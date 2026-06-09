S-au dat în folosință insulele ecologice digitalizate din trei cartiere din Sighetu Marmației

Municipiul Sighetu Marmației a dat în folosință platformele de insule ecologice digitalizate (ansamblul de containere de colectare a deșeurilor) din cartierele: Alexandru Ivasiuc şi Vasile Alecsandri, insula nr. 21 – blocurile 9, 11v, 13v.

Eco-insulele digitalizate pot fi utilizate doar cu cartelă sau prin aplicația mobilă (după activare). Pentru ridicarea cartelei, cetățenii arondați insulelor ecologice trebuie să se prezinte la Primăria Municipiului Sighetu Marmației, str. Bogdan Vodă, nr.14, în sala Casa Căsătoriilor, (parter), până în 12 iunie, între orele 9:00-16:00. Cartelele se eliberează pe baza actului de identitate, iar la momentul ridicării cetățenii care dețin telefoane cu sistem de operare iOS vor primi și codul necesar pentru activarea aplicației pe telefonul mobil, cod care permite utilizarea sistemului (deblocarea ușilor/cuvei).