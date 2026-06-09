Sancțiuni la Ocna Șugatag

Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag au desfășurat o acțiune de control în trafic, în sistem integrat, pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea faptelor antisociale.

Activitatea a avut loc în data de 8 iunie, între orele 14:00 și 16:00, în mai multe localități din zona de competență, sub forma unei acțiuni de tip „Blocada”.

Pe parcursul controalelor, au fost oprite și verificate 32 de autoturisme. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat nouă sancțiuni contravenționale.

Totodată, în cazul a trei mașini au fost reținute certificatele de înmatriculare, iar pentru un vehicul au fost ridicate plăcuțele de înmatriculare, până la remedierea problemelor.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul specialiștilor criminaliști, al grupei canine și al jandarmilor. Polițiștii transmit că respectarea regulilor de circulație este esențială pentru siguranța tuturor participanților la trafic.