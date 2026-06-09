Sub semnul IEI românești, Maramureșul a strălucit la Castelul Rixensart în inima Europei • 6-7 iunie 2026 – Belgia

Sub Înaltul Patronaj al Casei de Merode și al Prințului Charles-Louis de Merode, Castelul Rixensart din Belgia a găzduit cea de-a III-a ediție a „Simpozionului IEI” un eveniment de prestigiu dedicat promovării patrimoniului cultural românesc.

În decorul impresionant al reședinței nobiliare belgiene, IA românească a devenit ambasadorul identității noastre naționale, reunind oameni de cultură, cercetători, artiști, meșteri populari și reprezentanți ai diasporei într-o celebrare a tradiției și autenticității.

Deschiderea oficială a „Simpozionului IEI” a fost realizată de E.S. doamna Andreea Păstârnac, Ambasadorul României în Regatul Belgiei, care a subliniat importanța patrimoniului cultural românesc ca instrument de dialog și diplomație culturală, alături de Emilia Mohan, curatorul și sufletul acestui remarcabil proiect cultural, care de trei ediții reunește la Bruxelles oameni, tradiții și valori autentice ale României.

INVITAȚI DE ONOARE:

Maramureșul a ocupat un loc de onoare în cadrul manifestării, fiind reprezentat prin personalități culturale, meșteri populari și proiecte artistice care au adus în fața publicului european frumusețea și autenticitatea acestui ținut unic.

Delia Suiogan – conferențiar universitar doctor, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, Centrul universitar Nord din Baia Mare

Natalia Lazăr – lector universitar doctor, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere Coordonatorul Comitetului de organizare UNESCO pentru monumentele istorice din județul Maramureș

Ileana Matus – director, Centrul Cultural Sighetu Marmației

Un moment deosebit l-a constituit expoziția fotografică „Chipul zestrei cusute”, semnată de artista fotograf Mariana Scubli din Sighetu Marmației, o impresionantă incursiune vizuală în universul portului tradițional și al identității românești.

MEȘTERI POPULARI:

Maramureșul a fost reprezentat cu mândrie de o pleiadă de meșteri populari care păstrează și transmit mai departe comorile patrimoniului tradițional românesc

Daniel Leș – recunoscut maestru al ceramicii figurative și al olăritului maramureșean, a adus în fața publicului creații inspirate din universul satului românesc

Ioan Hodor – meșter al lemnului, a prezentat măiestria unei arte care definește identitatea Maramureșului, de la porțile monumentale până la obiectele tradiționale lucrate manual.

Dana Dobrai și Ioana Hotea – au impresionat prin frumusețea cămășilor, costumelor și podoabelor tradiționale realizate cu respect pentru simbolurile și tehnicile moștenite din generație în generație

Maria Brete – a expus delicate bijuterii brodate, adevărate opere de artă inspirate din motivele tradiționale românești

Viorelia Butcure a prezentat zgărdane autentice, podoabe emblematice ale portului popular maramureșean.

Arta ceramicii a fost reprezentată și de Liliana Ghilvacs, ale cărei creații îmbină tradiția cu expresivitatea contemporană

Andrei Toth – a fascinat publicul prin miniaturile și figurinele sale din lemn realizate în sticle, un meșteșug rar care necesită precizie, răbdare și talent deosebit

Elena Tențis – a adus în prim-plan podoabe tradiționale din mărgele, costume populare și elemente de port care reflectă bogăția și diversitatea patrimoniului românesc.

Claudia Poduț – meșter popular în arta încondeierii ouălor, păstrătoare a uneia dintre cele mai rafinate și simbolice tradiții românești. Prin migala și sensibilitatea lucrărilor sale, aceasta a demonstrat că încondeierea ouălor rămâne o formă autentică de exprimare artistică și spirituală.

Atmosfera a fost întregită de spectacolele susținute de Ansamblul „Tradiții Românești” – ASCR West Vlaanderen, Corul feminin „Arpeggio” din Roma, Ileana Matus și Liliana Ghilvacs, precum și de îndrăgiții artiști maramureșeni Antoniu Nyerjak și Iulian Ambrosie, care au adus pe scena Castelului Rixensart emoția și autenticitatea cântecului românesc, oferind publicului momente de neuitat

Astfel de evenimente demonstrează că patrimoniul este o resursă vie care unește comunități, inspiră generații și construiește punți între popoare.

Ambasada României în Regatul Belgiei, Consulatul General al României la Bruxelles și Institutul Cultural Român de la Bruxelles rămân parteneri de nădejde ai proiectelor care pun în lumină frumusețea, identitatea și valorile României. Prezența și susținerea lor contribuie la consolidarea unei imagini autentice și respectate a țării noastre în Belgia și în Europa.

Eveniment organizat de Diplomatic Bazar

Doris Uglar

Bruxelles