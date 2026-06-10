Amenzi de până la 70.000 lei pentru aruncarea la întâmplare a gunoaielor

Maramureșul spune STOP deșeurilor abandonate! Este sloganul celor de la ADI Deșeuri. Sancțiuni de până la 70.000 de lei riscă cei care sunt depistați că aruncă gunoaie necontrolat.

Maramureșenii pot chiar să facă sesizări prin intermediul unei aplicații online dacă observă persoane sau autovehicule care abandonează deșeuri în natură.