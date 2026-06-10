Noul centru de zi pentru vârstnici din Șomcuta Mare, pe ultima sută de metri

Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoanele de vârsta a treia, ce se construiește în Șomcuta Mare, a ajuns pe final cu lucrările. Acesta este amplasat pe spațiul în care au existat anexele fostului spital din localitate.

„Acum se lucrează la finisajele interioare și la amenajarea curții. Urmează dotările și suntem gata. Sperăm să ne încadrăm în termenul stabilit pentru finalizarea lucrărilor, adică finalul lunii și apoi să-l putem pune în funcțiune. Scopul Centrului este ameliorarea stării persoanelor vârstnice prin diverse activități distractive, creative și spirituale, precum și îmbunătățirea calității vieții și prevenirea instituționalizării acestora. Astfel, într-un spațiu cochet, familiar și ospitalier, persoanele vârstnice vor avea posibilitatea să socializeze și să își petreacă timpul în mod plăcut. Până la urmă vorbim despre respectul pe care trebuie să îl acordăm seniorilor din comunitate”, ne-a declarat Gheorghe Buda, primarul din Șomcuta Mare. Acesta ar urma să aibă o capacitate de aproximativ 50 de beneficiari zilnic, pentru serviciile de zi de asistență și recuperare, dar și pentru cca. 25 de beneficiari/zi pentru serviciile de îngrijire la domiciliu. Contractul de finanțare nerambursabilă pentru realizarea investiției a fost semnat între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Orașul Șomcuta Mare în luna decembrie 2023, obiectivul fiind realizat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 13. Obiectivele proiectului sunt: realizarea unui centru de zi fără componentă rezidențială, destinat persoanelor vârstnice; realizarea unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice. Valoarea totală a finanțării nerambursabile a proiectului este de 7.261.899 lei.