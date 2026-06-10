Orășelul Copiilor se redeschide în Parcul Regina Maria din Baia Mare

Duminică, 14 iunie, Parcul Central Regina Maria din Maia Mare se va transforma într-un adevărat tă­râm fascinant al distracției, curiozității și aventurii.

Începând cu ora 13, Orășelul Copiilor își va redeschide porțile pentru sute de copii dornici să descopere, să se joace, să exploreze și să învețe lucruri noi. Până la ora 17, cei mici vor avea parte de activități interactive, jocuri captivante și surprize care le vor face ziua și mai frumoasă. Organizatorii pregătesc numeroase standuri tematice, unde copiii vor putea experimenta și explora diferite domenii într-un mod distractiv și educativ. Vor putea descoperi ce înseamnă să fii pompier, jandarm, polițist, medic, reporter, salvamontist. Vor căuta comori, vor participa la multe activități sportive și creative. Odată deschise porțile orășelului copiilor, cei mici vor porni într-o adevărată aventură printre standurile instituțiilor prezente în parc. Vor putea pune întrebări, testa echipamente, descoperi meserii fascinante și aduna experiențe de neuitat, iar la finalul zilei îi așteaptă o surpriză pregătită special pentru ei. Evenimentul este organizat de Asociația Amicus Baia Mare, care își dorește să ofere copiilor o zi de neuitat, plină de distracție și aventură, dar și să îi ajute pe cei mici să înțeleagă rolul instituțiilor din oraș. La finalul evenimentului copiii se vor bucura de surprize, iar elevii claselor de la a V-a până la a VIII-a vor putea câștiga unul dintre cele 10 locuri în tabăra Exploratorilor care se va desfășura la Coșna în județul Suceava în perioada 20-26 iulie 2026.