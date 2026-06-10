S-au încheiat proiectele PNRR la Satulung, acum vin bani de la Mediu

Comuna Satulung a finalizat toate proiectele cu finanțare PNRR, de la mobilier școlar la stații încărcare mașini electrice, la digitalizare și monitorizare video cu 80 de camere.

Acum, ne spune primarul Bujorel Mureșan, urmează proiect AFM de modernizare a iluminatului public în Pribilești și Fersig. De asemenea, montarea de panouri solare pe toate instituțiile publice, pentru eficientizare energetică. Încă un hop mai e de făcut la drumul Satulung-Fersig, pe care se circulă, dar care mai așteaptă stratul de asfalt de uzură.