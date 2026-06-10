Șomajul, în ușoară creștere în Maramureș

La sfârșitul lunii aprilie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș erau înregistrați 5.090 șomeri, rata șomajului fiind de 2,92 %, în creștere cu 0,02 puncte procentuale față de luna martie 2026.

Din totalul șomerilor înregistrați, 2.630 sunt femei, reprezentând peste jumătate din totalul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Statistica oficială evidențiază faptul că 1.374 de persoane beneficiază de indemnizație de șomaj, iar 3.716 maramureșeni nu primesc ajutor. În funcție de mediul de rezidență, 2.057 șomeri provin din mediul urban și 3.033 sunt din mediul rural. Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați (29%), urmați de cei cu studii primare și fără studii (25%), iar cei cu studii liceale au o pondere de 21 % în totalul șomerilor înregistrați. Maramureșenii cu studii profesionale, fără loc de muncă, reprezintă 17%, șomerii cu studii postliceale 2 % și cei cu studii superioare au o pondere de 6%. Cei mai mulți șomeri (2.295) sunt persoane mediu ocupabile, urmați de 2.057 cei greu ocupabili, 669 sunt foarte greu ocupabili și 69 șomeri sunt înregistrați în categoria de profilare a celor ușor ocupabili.