Spitalul Municipal Sighetu Marmației are nevoie de medici de ATI

Spitalul Municipal Sighetu Marmației are nevoie de medici specialiști de ATI.

Unitatea medicală a scos la concurs 2 posturi de medic specialist cu normă întreagă, specialitatea ATI la secția ATI, precum și un post de medic primar cu normă întreagă, specialitatea ATI, tot pentru această secție. De asemenea, spitalul mai caută și un medic specialist cu normă întreagă, specialitatea Chirurgie generală, tot pentru secție.