Surprize minerale în Maramureș • Granate. Jasp. Aurul nebunilor. Diamante de Maramureș… (video)

Dat fiind că Maramureșul e pe alocuri găurit ca un șvaițer, unde am avut exploatări miniere, în urma anilor de exploatări, geologii au făcut o listă de roci și minerale rare ce se pot găsi la noi. Mai mult cu noroc decât cu „știință”, minele fiind acum zidite, închise sau chiar inundate, unde s-a putut. Însă natura lucrează. Inspirați de lecțiile date de marii căutări de aur, am constatat că atât în roci din zonele de exploatări miniere, cât și pe cursuri de râuri, poți găsi adevărate nestemate. Nu, nu aur. Nu, nu pietre prețioase. Nu, nu meteoriți. Deși vă invităm să le căutați. Pur și simplu frumuseți minerale, made in Maramureș.

Să nu uităm să ne împăunăm: având o natură foarte variată, cu munți vulcanici, dar și cu munți de încrețire, cu râuri repezi, ba chiar cu torenți pe alocuri, Maramureșul ar putea genera o nouă febră. A Căutătorilor de Frumos.

Iar din lista de minerale a României, la județul Maramureș, printre zeci de roci și minerale rare, chiar avem surprize frumoase: Ametist în zona Nistru, Apatit, Aragonit la Răzoare, Corundum la Săsar, Jamesonit în jurul Băii Mari, mică pe tot traseul Defileului Lăpușului. Smithsonit la Cavnic, Wolframit în același loc. Unele din cele amintite sau nu, ar face parte din listele de minerale rare, de așa-zisele „pământuri rare” pe care le caută cu disperare țările lumii pentru a se rupe de dependența de China. Ne abținem în a le aminti, ca să nu ne trezim cu trupe americane de „implementare a democrației”. Deși, la cât amatorism politico-militaro-economico-administrativ am văzut de o vreme la ei, nu ne-am mira să vină, să „implementeze”, să înființeze Sovromuri ca alții înaintea lor, să le zică McSovrom… nu? Ca apoi să plece cu vagoane de Aurul nebunilor, de Pirită, nu de alta, dar strălucește frumos!

Dar să exemplificăm cu câteva roci-mostre găsite. Nu vom localiza perfect, nu de grija „averilor”, cât de teama apariției unora cu buldoexcavatoare care să distrugă superbe locuri căutând ceva la scară mare. S-a petrecut deja în zona calcedoniei. La fel, la Cavnic în zona pârtiilor s-a făcut la fel în turbării, s-a cărat cu camioane. Precedent există, deci!

Granatul

„Granatul este un mineral din grupa silicaților, structural sunt silicați izolați (insulari). Granatele cristalizează în sistemul cubic. Duritatea cristalelor depinde de compoziția chimică, variind între 6-7,5 pe scara Mohs. Culoarea este de asemenea variabilă, frecvent brun roșcat, verde gălbui, negru, neavând niciodată culoarea albastră. Frecvent apar sub forme masive grăunțoase sau cristale scurte, cu o masă care a atins greutatea de 700 kg. Compoziția chimică a cristalelor este influențată de compoziția rocilor înconjurătoare (varietatea Pyrop este totdeauna asociată cu roci bogate în magneziu). Frecvent, granatele sunt prezente în peridotite și serpentinite, în roci metamorfice (gnaisuri și eclogite) sau în sedimentele din văile apelor curgătoare. Cele mai multe cristale s-au găsit în SUA, Africa de Sud și Sri Lanka. Granatele sunt utilizate frecvent ca bijuterii, ca abraziv (datorită durității), ca cristale în componența laserului, precum și pentru producerea undelor ultrascurte cu frecvențe ridicate”, conform wikipedia. Așa cum se enunță mai sus, noi am găsit granate pe maluri de râu, pe fire de apă ce vin rareori cu furie, dar și pe mal de râu important, încastrate în o rocă moale, casantă. Găsești unul. Două, trei, zece. Apoi 2-3 măricei. Și te oprești. Sunt ai naturii, ți-ai gâdilat orgoliul destul.

Jaspul

„Jaspul este o varietate de cuarț cu structură microcristalină care aparține clasei oxizi, cu un raport de amestec metal: oxigen de 1:2. Mineralul este înrudit cu calcedonia, uneori acestea două apărând drept concrescențe. Numeroase lăcașuri de cult și catedrale au fost ornamentate cu plăci din jasp șlefuit, acest obicei fiind întâlnit îndeosebi în veacul al XIV-lea, pe vremea împăratului Carol al IV-lea (un exemplu notabil fiind Capela Sfintei Cruci din Castelul Karl­štejn, decorată cu un număr de 2.469 de astfel de pietre)”, scrie wikipedia. Dacă mergem mai departe, aflăm că „Piatra de Jasp se considera a fi «Protectorul suprem» în lumea cristalelor. Din acest punct de vedere vorbim despre un cristal care aduce serenitate, unitate și contribuie la echilibrarea în perioadele stresante. Este un cristal care reamintește tuturor importanta ajutorului reciproc. În planul spiritual piatra de Jasp ajută la alinierea tuturor chackrelor, susține călătoriile extracorporale și încurajează amintirea viselor. Rolul său protector se referă la ancorarea puternică a energiilor și a corpului, la purificarea aurei și la curățarea chackrelor de energiile negative”. În Maramureș avem evident jasp și încă mult, legendară fiind curtea din Firiza unde proprietara a făcut un gard din plasă de sârmă umplut cu o piatră „faină”, maro, „de aci de mai sus”. Gard de pietre semiprețioase!!! Prietenul nostru Ionică Pop, montaniardul, a găsit un jasp cât un cap de om, se află într-o colecție personală, încastrat sub o masă de sticlă rustică. Cu același personaj am găsit, sub Carpați, pe văile din munți de deasupra Băii Mari și a altor zone ex-miniere, acele „diamante de Maramureș”, care nu sunt diamante, ci un cuarț frumos, transparent, cu care se împăunau la curți regale nobilii din Maramureș, mai modești ca cei vienezi, dar la fel de mândri și de domnoși… Am găsit și cuarțul acela, o frumusețe… dar mai ales o imensă satisfacție ce ți-o dă găsirea. Mult peste senzația pescarului sau a ciupercarului…

În fine, aurul nebunilor

Pirita e prezentă în Maramureș. De altfel, în lume, căutătorii de aur profesioniști leagă pirita, la fel ca granații sau ca nisipul negru aluvionar, de prezența aurului real. De această dată deconspirăm locul, că e de banc. În fața intrării la mina Baia Sprie, în parcare, pozăm gunoaie pe pârâu. Vedem un bolovan mare, ruginiu, cu semne clare de minereuri. Dus acasă, spart, s-a dovedit plin ochi de „aurul nebunilor”. O frumusețe! Dar dacă vii acasă, încântat, cu o agată? Cu un pumn de granate? Cu diamante Herkimer ori cu calcedonii în trei culori, cu galenă sau alte cele? Păi, nu merită o vânătoare de minerale de Maramureș?