325 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 325 locuri de muncă vacante.

Se caută: ajutor bucătar, ajutor ospătar, alpinist utilitar, asistent medical generalist, asistent farmacist, brutari, conducători auto, consultant nutriționist, electricieni, funcționar administrativ, îngrijitor animale, îngrijitor clădiri, îngrijitor spații verzi, manipulanți mărfuri, masor, muncitori necalificați, vulcanizator de produse industriale din cauciuc, vânzători, dar și biolog, consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală, director magazin, funcționar administrativ, ingineri, manager, manager de întreprindere socială, reprezentant medical, specialist marketing, șef secție.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (70):

• alți muncitori în servicii pentru curățenie (1)

• femeie de serviciu (5)

• îngrijitor animale (7)

• îngrijitor clădiri (2)

• îngrijitor spații verzi (1)

• manipulant mărfuri (7)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (23)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (3)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (1)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (11)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (3)

• muncitor necalificat în silvicultură (6)

Studii gimnaziale – Școala Generală (71):

• agent de vânzări (2)

• ajutor bucătar (8)

• ajutor ospătar (2)

• ambalator manual (11)

• alți muncitori în servicii pentru curățenie (1)

• brutar (3)

• cameristă hotel (3)

• confecționer produse textile (5)

• femeie de serviciu (2)

• îngrijitor spații hoteliere (1)

• manipulant mărfuri (16)

• menajeră (4)

• operator textile nețesute (8)

• vulcanizator de produse industriale din cauciuc (5)

Studii liceale – Liceu de specialitate (28):

• carmangier (1)

• casier (2)

• conducător auto transport rutier de persoane (2)

• croitor-confecționer îmbrăcăminte, după comandă (2)

• electrician exploatare rețele electrice (3)

• masor (1)

• operator introducere, validare și prelucrare date (1)

• operator mase plastice (1)

• șef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• șofer de autoturisme și camionete (13)

• tehnician-operator la roboți industriali (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (54):

• agent de vânzări (3)

• ajutor bucătar (1)

• alpinist utilitar (3)

• asistent manager (1)

• asistent personal al persoanei cu handicap grav (3)

• barman (4)

• consultant nutriționist (1)

• funcționar administrativ (1)

• lucrător comercial (7)

• operator întreținere corporală (1)

• ospătar (chelner) (3)

• patiser (3)

• primitor-distribuitor materiale și scule (1)

• recepționist (2)

• referent de specialitate marketing (1)

• secretară (1)

• șef proces fabricație (1)

• vânzător (17)

Studii liceale – Școală Specială (3):

• bucătar (3)

Studii Profesionale – Învățământ com­ple­mentar de ucenici (12):

• dulgher restaurator (5)

• ucenic (2)

• zidar rosar-tencuitor (5)

Studii Profesionale – Școală profesională (33):

• ajutor bucătar (4)

• electrician echipamente electrice și energetice (2)

• electromecanic stație pompare apă-canal (1)

• fierar betonist (10)

• frezor universal (2)

• frigoriferist (frigotehnist) (2)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)

• lăcătuș mecanic (4)

• lucrător gestionar (1)

• mecanic utilaj (3)

• strungar universal (2)

• sudor (1)

Studii Profesionale – Învățământ special (17):

• montator placaje interioare și exterioare (1)

• montator subansamble (10)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (6)

Studii Postliceale (15):

• asistent farmacist (3)

• asistent medical generalist (2)

• operator la fabricarea produselor congelate de patiserie și panificație (10)

Studii Universitare (22):

• biolog (3)

• consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală (1)

• director magazin (1)

• funcționar administrativ (1)

• inginer automatist (1)

• inginer de dezvoltare a produselor software (1)

• inginer geodez (3)

• inginer textile, pielărie (1)

• manager (3)

• manager de întreprindere socială (2)

• reprezentant medical (1)

• specialist marketing (3)

• șef secție (1)