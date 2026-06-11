Drumeție cu peripeții pentru un turist englez

Cursă contra cronomentru pentru echipa Salvamont Maramureș, care a fost solicitată să intervină pentru salvarea unui turist englez, care a căzut de pe o stâncă.

Acesta se afla într-o drumeție cu un grup de prieteni, în momentul în care s-a produs incidentul.

”Patru persoane, trei cetățeni englezi și un cetă­țean român, aflate într-o drumeție în zona Trei Apostoli, Munții Gutâi, județul Maramureș, au întâmpinat dificultăți majore după ce unul dintre turiștii englezi a căzut de pe o stâncă. Salvatorii au asigurat și salvat persoana afectată, iar celelalte trei persoane au fost de asemenea evacuate în siguranță”, au precizat oficialii Salvamont Maramureș.