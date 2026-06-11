Cursă contra cronomentru pentru echipa Salvamont Maramureș, care a fost solicitată să intervină pentru salvarea unui turist englez, care a căzut de pe o stâncă.
Acesta se afla într-o drumeție cu un grup de prieteni, în momentul în care s-a produs incidentul.
”Patru persoane, trei cetățeni englezi și un cetățean român, aflate într-o drumeție în zona Trei Apostoli, Munții Gutâi, județul Maramureș, au întâmpinat dificultăți majore după ce unul dintre turiștii englezi a căzut de pe o stâncă. Salvatorii au asigurat și salvat persoana afectată, iar celelalte trei persoane au fost de asemenea evacuate în siguranță”, au precizat oficialii Salvamont Maramureș.
Drumeție cu peripeții pentru un turist englez
Cursă contra cronomentru pentru echipa Salvamont Maramureș, care a fost solicitată să intervină pentru salvarea unui turist englez, care a căzut de pe o stâncă.