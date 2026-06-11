Filmul lui Cristian Mungiu, premiat cu Palme d’Or, în Baia Mare

Cinefilii băimăreni pot viziona în 13 iunie, filmul „Fjord” , regizat de Cristian Mungiu, premiat cu Palme d’Or. Producția va rula la Cinema City Baia Mare, de la orele 19, 19.10 și 19.20.

Filmul spune povestea soților Lisbet și Mihai Gheorghiu, care se mută într-un sătuc dintr-un mic fiord norvegian, unde curând se împrietenesc cu vecinii lor, soții Halberg. Copiii celor două familii devin apropiați, în ciuda diferențelor de educație și valori.