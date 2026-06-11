Încă o viață salvată de echipa Salvamont

Un tânăr ucrainean, care s-a rătăcit în Munții Maramureș, zona Repedea, a fost găsit de echipa Salvamont Maramureș. Bărbatul se afla de mai multe zile pe munte, fiind epuizat fizic.

”După 4 zile de incertitudine și peste 25 de kilometri parcurși pe jos prin masivul muntos, tânărul ucrainean de 23 de ani a fost găsit de salvatori. Era epuizat fizic, fără a se putea orienta și deshidratat, dar cel mai importat: este în viață și fără probleme medicale grave. Tânărul a fost predat colegilor de la Poliția de Frontieră Poieni pentru procedurile legale și asistență”, a declarat Dan Benga, managerul Salvamont Maramureș.