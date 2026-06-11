Percheziții în Poienile de sub Munte într-un dosar de fraudă cu indemnizații

Polițiștii maramureșeni au desfășurat o amplă acțiune în comuna Poienile de sub Munte, unde au efectuat 17 percheziții domiciliare într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune și fals.

Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus și vizează mai multe persoane fizice și juridice suspectate că ar fi furnizat informații false pentru a obține indemnizații de maternitate și indemnizații pentru creșterea copilului.

Potrivit IPJ Maramureș, prin declarații și documente care nu reflectau situația reală privind calitatea de angajat și veniturile obținute, ar fi fost creat un prejudiciu de 1.338.000 de lei.

În cadrul acțiunii au fost puse în executare și 10 mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la audieri.

La finalul verificărilor, trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore și introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Maramureș. Alte patru persoane au fost plasate sub control judiciar.

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus sechestru asupra unor bunuri mobile și imobile evaluate la aproximativ un milion de lei, precum și poprirea a 15 conturi bancare aparținând persoanelor cercetate.

Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul mai multor structuri ale Poliției Maramureș, inclusiv al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.