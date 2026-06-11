Serviciul de Ambulanță Maramureș riscă să aibă probleme de personal

În următorii ani, Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Maramureș riscă să se confrunte cu o lipsă de personal, pe partea de medici. Mai multe cadre medicale se apropie de vârsta pensionării și de cele mai multe ori aleg să se retragă definitiv din activitate.

„În momentul de față avem și pensionări și vom scoate la concurs câteva posturi de șoferi de autosanitară. Nu suntem presați neapărat de o lipsă acută de personal, repartizarea este destul de corectă la nivel de serviciu județean de ambulanță. Momentan, sunt suspendate scoaterile la concurs a posturilor, prin aceste suite de ordonanțe care vizează reducerea de cheltuieli de personal. Dacă vom fi nevoiți, vom depune memorandum pentru angajare, însă nu este cazul. Avem retrageri prin pensionare, de aici nu prea pleacă nimeni, nici transferuri nu am avut. Acum, dacă ar fi să spun că am avea o problemă undeva, ar fi la partea medicală și de asistenți, însă sperăm să reglementăm și această chestiune. La medici urmează să avem câteva pensionări și să vedem cum vom întregi echipa de medici. Noi vom scoate la concurs posturile de medici, vom încerca să avem discuții cu cei care lucrează la alte spitale, pentru a veni la noi. În următorii ani, vor pleca probabil 2 sau 3 medici. Nu toți doresc să rămână după pensionare, pentru că este și un sistem greu”, a declarat Alexandru Oros, managerul SAJ Maramureș.