Târgul Matecon revine la Baia Mare

Camera de Comerț și Industrie (CCI) Maramureș anunță relansarea târgului de construcții, amenajări interioare, exterioare și imobiliare – MATECON. Evenimentul este dedicat profesioniștilor și publicului interesat de soluții moderne pentru construcții, design și dezvoltare imobiliară. Matecon va avea loc în perioada 12–14 iunie, în Baia Mare Value Centre, partener al evenimentului.

„Pe parcursul celor trei zile, vizitatorii vor avea ocazia să descopere cele mai noi tendințe și tehnologii din domeniul construcțiilor, amenajărilor interioare și exterioare, precum și din sectorul imobiliar. Expozanții vor prezenta produse, servicii și soluții inovatoare, oferind în același timp consultanță de specialitate și oferte exclusive pentru participanți”, anunță reprezentanții CCI Maramureș.

Pentru informații suplimentare poate fi contactată Direcția Servicii & Evenimente a Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, telefon: 0733674898, e-mail: expo@ccimm.ro.