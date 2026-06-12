CAV, două proiecte transfrontaliere, dar mai ales recepție la canalizare și lucrări la apă la Mireșu Mare!

Comuna Mireșu Mare e în procedura de recepție a canalizării, în același timp e martoră la lucrări de rețele de apă în Mireș și Remeți, în programul POIM.

De asemenea, depozitul CAV e în lucru, ajuns la 70%, ne relatează primarul Ioan Mătieș. Se adaugă două proiecte cu finanțare transfrontalieră, unul pentru remiză PSI, dar și altul pentru dotări cu tehnică utilă pentru situații de urgență. În satul Tulghieș a ajuns la 90% realizat un spațiu de joacă ce a fost sponsorizat de o mare firmă locală, inclusiv de talie județeană.