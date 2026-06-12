Cazuri noi de tuberculoză în Maramureș

Tuberculoza este o afecțiune care încă nu este eradicată, în județul nostru. În primele 3 luni din an, conform datelor Direcției de Sănătate Publică Maramureș, s-au înregistrat peste 20 de cazuri noi de boală.

Mai exact, 17 pacienți au fost diagnosticați cu tuberculoză cu confirmare bacteriologică și histologică, iar 7 bolnavi au primit acest diagnostic fără confirmare bacteriologică și histologică. 15 pacienți care suferă de TBC provin din mediul urban, iar 9 din mediul rural.