Femeie lovită de o trotinetă electrică pe pista pentru bicicliști

Un accident soldat cu rănirea unei femei a avut loc pe bulevardul Unirii din Baia Mare, unde o trotinetă electrică a lovit un pieton aflat pe pista pentru bicicliști.

În fapt, un tânăr de 18 ani, care se deplasa cu o trotinetă electrică, ar fi surprins și accidentat o femeie aflată pe aceeași pistă.

În urma impactului, femeia a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.