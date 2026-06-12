Foc și la o locuinţă de pe str. Motorului

Pompierii băimăreni au intervenit, tot în cursul serii de joi, pentru stingerea unui incendiu declanșat într-un apartament situat la etajul patru al unui bloc de pe strada Motorului din Baia Mare.

La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. Conform informațiilor oferite de ISU Maramureș, focul a izbucnit în bucătăria locuinței, unde au ars hota și un corp de mobilier.

Intervenția rapidă a echipajelor a făcut ca incendiul să fie lichidat înainte de a se extinde în restul apartamentului.

O femeie în vârstă de 46 de ani a fost asistată medical la fața locului. Aceasta a suferit răni ușoare la nivelul brațelor și a inhalat fum, fiind transportată la spital pentru investigații suplimentare.