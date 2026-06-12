În Maramureș, două persoane reținute într-un dosar de înșelăciune de peste 600.000 de lei

În cadrul operațiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, joi, 11 iunie, polițiști ai IP Maramureș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației, au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară, pe raza județului Maramureș.

Activitățile s-au desfășurat în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Din cercetări rezultă că, în perioada octombrie-decembrie 2025, o angajată a unei instituții financiare nebancare a fost instigată să întocmească, în fals, nouă înscrisuri, respectiv contracte de împrumut, concomitent cu contrafacerea scrierii și subscrierii persoanelor cărora le-a fost aparent atribuită calitatea de beneficiari, giranți ai contractelor de împrumut, utilizând înscrisurile falsificate pentru inducerea și menținerea în eroare a persoanei vătămate, însușindu-și ulterior sumele, cu consecința unui prejudiciu de 605.000 de lei.

Totodată, polițiștii au pus în aplicare 2 mandate de aducere, persoanele bănuite de comiterea faptelor fiind conduse la sediul poliției pentru audieri. În urma probatoriului administrat față de două persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore. De asemenea, a fost dispusă instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile aparținând persoanelor implicate evaluate la suma de aproximativ 1.115.000 de lei, precum și măsuri asiguratorii asupra conturilor bancare deținute de persoanele în cauză.